Bronzi di Riace: il 19 agosto volontari e sub professionisti puliranno il fondale in cui furono scoperti

12 Agosto 2022 12:29

L’evento è organizzato dall’associazione Cleanjo ed ha il patrocinio del Comune di Riace: il volantino con i dettagli

In occasione del 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, l’associazione Cleanjo ha organizzato un evento a tutela dell’ambiente. Per la speciale ricorrenza, motivo d’orgoglio per tutta la provincia di Reggio Calabria, venerdì 19 agosto sarà pulita la spiaggia e il fondale del mare di Riace Marina in cui il 16 agosto 1972 le due statue furono riportate in terra. La pulizia vedrà impegnati anche dei sub professionisti.

Si tratta della 2ª edizione di Deep Clean organizzata da Cleanjo in collaborazione con Tourlallà e A.S.D Mondo Parallelo – Sport, cultura e tempo libero! I volontari potranno incontrarsi a partire dalle ore 9.00 sulla spiaggia di Riace Marina. A corredo dell’articolo il volantino con i dettagli.