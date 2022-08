Brogli elettorali a Reggio Calabria, Salvini: “si torni a votare in maniera libera e trasparente”

29 Agosto 2022 13:21

Brogli elettorali a Reggio Calabria, Salvini (Lega): “spero che la giustizia faccia il suo corso”

Matteo Salvini, nell’ultima tappa calabrese a Reggio Calabria, ha parlato sull’inchiesta per i presunti brogli elettorali verificatisi in occasione delle ultime elezioni comunali nella città dello Stretto: “spero che si torni a votare in maniera libera e trasparente a Reggio Calabria. Non solo a Reggio, ci sono stati brogli elettorali in tanti comuni italiani, tra qualche giorno si torna a votare a Latina”.

“Reggio Calabria – rimarca il leader del Carroccio – è straordinaria, merita di più e come centrodestra facciamo autocratica, anche io personalmente, per non averle dedicato negli ultimi anni, probabilmente, tutta l’attenzione che avrebbe meritato. Però sbagliando si impara. E noi siamo pronti, e spero che la giustizia faccia il suo corso”, conclude Salvini.