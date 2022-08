Borgia: uomo arrestato per droga, rinvenuta in casa hashish e marijuana

23 Agosto 2022 13:05

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato previsto dall’Art.73 del DPR 309/90 ed è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro-Siano

Nella giornata del 21 Agosto i Carabinieri della Stazione di Borgia coadiuvati dall’unità cinofila di Vibo Valentia a seguito di perquisizione personale e domiciliare traevano in arresto un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, gravato da vari precedenti di polizia. Nello specifico durante le operazioni di perquisizione il soggetto consegnava spontaneamente una busta di cellophane contenenti circa 1 kg e 200 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish, 34 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina, una busta contenente 40 gr di marijuana, un bilancino di precisione, una pianta di marijuana alta 140 cm e materiale per il confezionamento.

Il soggetto è stato tratto in arresto per il reato previsto dall’Art.73 del DPR 309/90 ed è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro-Siano. Il procedimento pende ancora nella fase delle indagini preliminari.