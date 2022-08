Borgia: arrestate 2 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

12 Agosto 2022 15:32

Borgia: i Carabinieri hanno arrestato i due soggetti conviventi con l’aiuto dei militari del Nucleo Cinofili

Lo scorso 9 agosto i militari della Stazione di Borgia, unitamente ai militari del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, procedevano al controllo di un’abitazione di Roccelletta di Borgia abitata da due soggetti conviventi.

Il controllo è stato preceduto da un’intensa attività informativa che aveva visto quale obiettivo i due, peraltro già noti alle FF.PP. per reati inerenti gli stupefacenti e per i quali si riteneva possibile che avessero riavviato un’attività di vendita al dettaglio di droghe.

Pertanto, appena giunti sul posto per effettuare una perquisizione, il fiuto del cane “Manko” ha immediatamente condotto gli operanti verso un’autovettura parcheggiata nella pubblica via, in evidente stato di abbandono, proprio di fronte alla casa dei due. Nel parasassi i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di poco meno di 50 grammi. Vista la conoscenza info – operativa dell’area, rurale, con pochissime abitazioni e con una sola strada – peraltro privata – che vi conduce, i militari hanno eseguito la perquisizione dell’abitazione dei due.

All’interno della casa veniva rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish (peraltro perfettamente combaciante, nella forma, con il panetto trovato nell’autovettura), assieme a 3 grammi di marijuana, una piantina di cannabis indica e la somma contante di euro 605 che, ritenuta provento di spaccio, è stata posta sotto sequestro.

Per i due soggetti, in ragione del quantitativo e dei precedenti, è scattato l’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del PM di turno di questa Procura della Repubblica, sono stati collocati presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. All’esito dell’udienza di convalida, tenutasi questa mattina, 11 agosto, il GIP ha convalidato l’arresto disponendo la scarcerazione dei due indagati

Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.