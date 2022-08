Reggio Calabria, Atam annuncia: “da settembre al via il bonus trasporti, come funziona”

29 Agosto 2022 18:14

Chi può ottenerlo e come fare per averlo? Tutte le informazioni fornite dall’azienda di trasporti reggina

L’Atam, attraverso una nota ufficiale, annuncia l’avvio del bonus trasporti a partire da settembre. “Sarà utilizzabile – scrive – per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Sono esclusi i servizi di prima classe”.

“Il buono – spiega ancora l’azienda di trasporti reggina – può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere, ma in ogni caso, con il limite massimo di valore pari a 60 euro. Il Bonus è nominativo e sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) da acquistare nel mese in cui si è richiesto: il periodo di validità del buono è infatti limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Ogni beneficiario potrà chiedere un “Bonus trasporti”, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse. Il buono sarà emesso dal portale telematico, e sarà spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico. Il gestore potrà a sua volta accedere al portale verificandone la validità. In caso positivo viene rilasciato l’abbonamento richiesto e il gestore provvede a registrare sul portale l’utilizzo del buono, indicando l’importo effettivamente fruito”.

Chi può ottenerlo e come fare per averlo? “Potranno ottenere il Bonus – si legge ancora – le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro da certificare con una autodichiarazione. La domanda per il bonus sociale trasporti andrà inviata accedendo al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che sarà reso disponibile nelle prossime settimane, per essere operativo dal 1 settembre 2022. Sarà necessario registrarsi con SPID o CIE. Nella richiesta andranno indicati: l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista e il gestore del servizio di trasporto pubblico che si intende utilizzare. Andranno allegate le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione riguardanti il reddito”.