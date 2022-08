Bocale Calcio, due nuovi arrivi: sono i giovanissimi Nucera e Scopelliti

23 Agosto 2022 14:17

Il Bocale Calcio Admo ufficializza i 2007 Nucera e Scopelliti

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’ingaggio dei giovanissimi Michele Nucera, portiere, e Simone Scopelliti, attaccante, entrambi classe 2007, provenienti dall’Academy Reggio. Avversari del Bocale durante l’ultima stagione nel campionato Under 15, con la squadra allenata da mister Giuseppe Pizzata si sono classificati al quarto posto, proprio alle spalle dello stesso Bocale, che si è poi aggiudicato la semifinale playoff”. Inizia così la nota del Bocale Calcio Admo, che annuncia l’arrivo di due giovanissimi nuovi calciatori.

“Nucera, in quella partita così come nel resto della stagione, ha mostrato di possedere ottime potenzialità e di poter compiere ancora passi da gigante per diventare un portiere di altissimo livello. Scopelliti si è dimostrato tra i più promettenti attaccanti del panorama giovanile calabrese, lo confermano i tanti gol realizzati, ben 17 nell’ultima stagione, palesando un ottimo senso del gol che si sposa bene con una spiccata abilità nell’uno contro uno. In queste settimane è stato aggregato alla Prima Squadra impegnata nella preparazione precampionato, partecipando anche alle amichevoli fin qui disputate e mostrando di possedere qualità tecniche e un grande temperamento. Nucera e Scopelliti saranno due dei tasselli della squadra che prenderà parte al campionato Under 17 Elite, un palcoscenico prestigioso nel quale i due nuovi arrivati sapranno certamente recitare un ruolo da protagonisti. A Michele e Simone il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e augura una stagione ricca di gioie e soddisfazioni!”, si chiude la nota.