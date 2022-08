Calcio, il Bocale dà il benvenuto al giovane difensore Giovanni Tringali

26 Agosto 2022 15:14

Nuovo arrivo in casa Bocale: ufficiale il difensore classe 2005 Giovanni Tringali

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’ingaggio del giovane difensore Giovanni Tringali, classe 2005, proveniente dal Melito (ex Borgo Grecanico). Tringali, buona fisicità e senso della posizione, è reduce da una stagione importante giocata in Promozione, dove si è ritagliato il proprio spazio in forza al Borgo Grecanico, dimostrando di possedere qualità e tecnica tali da poter affrontare questa nuova avventura in biancorosso, nella categoria superiore, con serenità e fiducia”. Così il Bocale annuncia l’arrivo ufficiale del giovane difensore Giovanni Tringali.

“Con il suo arrivo – si legge ancora – mister Laface ha completato un pacchetto arretrato che punta a confermarsi tra i migliori dell’Eccellenza; la freschezza, la caparbietà e il dinamismo di Tringali saranno in tal senso un prezioso elemento in più. A Giovanni, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto augurandogli di ottenere in biancorosso grandi soddisfazioni!”