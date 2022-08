Bocale Calcio, nuovo arrivo: ufficiale l’attaccante Fabio Sapone

13 Agosto 2022 21:04

Fabio Sapone è il nuovo attaccante del Bocale Admo: la nota del club

Nuovo arrivo in casa biancorossa. C’è l’annuncio del nuovo attaccante, il giovane Fabio Sapone. “Il Bocale Calcio ADMO – si legge – è lieto di annunciare l’arrivo di Fabio Sapone, attaccante reggino classe 2000 che approda in biancorosso dopo un paio di stagioni trascorse in Serie D”.

“Prima punta di movimento – prosegue la nota – ha doti tecniche e fisiche eccellenti, esplosività e corsa. Cresciuto nelle giovanili di Reggina e Crotone, con i pitagorici si è messo in luce nel campionato Primavera, realizzando 22 reti in tre stagioni. Il salto tra i grandi avviene nel 2020 con l’approdo al Castrovillari; la sua esperienza con i Lupi del Pollino dura fino a gennaio 2021 quando attraversa tutta Italia per approdare al Borgosesia, in Piemonte. Il suo girovagare prosegue poi qualche mese più tardi: ad aprile cambia ancora regione e girone di Serie D, approdando all’Olympia Agnonese, in Molise, dove riesce a lasciare il segno con 4 reti in 13 partite. Nella scorsa stagione ha indossato le maglie del Chieti prima e del Porto d’Ascoli poi, spostandosi dall’Abruzzo alle Marche, confermandosi però sempre nello stesso raggruppamento di Serie D. A Fabio diamo il benvenuto nel Bocale ADMO, augurandogli di poter esultare per i suoi gol insieme a tutti noi!”