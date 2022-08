Bimba vibonese di 4 anni precipita dalla finestra e muore: si trovava in Russia

21 Agosto 2022 14:32

A dare l’annuncio della triste notizia è il papà della piccola: “La mia vita finisce oggi… Spero di raggiungerti presto per riabbracciarti. Riposa in pace amore di papà”

Sarebbe precipitata dalla finestra di un appartamento dopo l’improvviso cedimento della zanzariera ed è morta. La tragedia ha purtroppo come protagonista una bambina vibonese di 4 anni che si trovava in Russia con la madre, originaria di quel paese. Sono risultati inutili i soccorsi, dopo il volo fatale costato caro alla piccola bambina calabrese.

A dare l’annuncio della triste notizia è il papà della piccola: “La mia vita finisce oggi… Spero di raggiungerti presto per riabbracciarti. Riposa in pace amore di papà”, ha scritto su Facebook l’uomo, che dovrebbe raggiungere la Russia per recuperare la salma della figlia e riportare in Italia la moglie. Non mancano i messaggi di solidarietà al padre della piccola, nei commenti al post dell’uomo.