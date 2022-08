Bimba si risveglia dentro la bara al suo funerale, ma muore poco dopo

28 Agosto 2022 12:57

E’ già stata aperta un’inchiesta per capire i motivi per i quali i medici abbiano dichiarato deceduta per ben due volte in meno di 24 ore la piccola Camila Roxana Martínez

Un tristissimo e tragico episodio di malasanità ha sconvolto l’opinione pubblica del Messico. Una bambina di tre anni, dichiarata morta per sbaglio dai medici, si è risvegliata all’interno della bara durante il suo funerale, ma è morta poco dopo, mentre veniva trasferita in ospedale. E’ già stata aperta un’inchiesta per capire i motivi per i quali i medici abbiano dichiarato deceduta per ben due volte in meno di 24 ore la piccola Camila Roxana Martínez.

Mary Jane Peralta, la madre, ha raccontato di aver portato la figlia da un pediatra nel comune di Villa de Ramos dopo che la bambina ha iniziato a stare male. Il medico ha raccomandato ai genitori di trasferirla in ospedale per essere curata, poiché presentava un quadro di disidratazione. La piccola è stata portata all’ospedale comunitario di base di Salinas de Hidalgo, ma un’ora dopo, i medici l’hanno dimessa. Non avendo visto alcun miglioramento nella figlia, i genitori hanno deciso di riportare Camila all’ospedale comunitario, dove è stata dichiarata morta. Il certificato elencava nella causa del decesso diarrea acuta, grave disidratazione e shock ipovolemico. E’ stato poco dopo però, nel corso del funerale, che proprio la madre e la nonna delle bimba si sono accorte che Camila muoveva gli occhi e che il vetro della bara si appannava. Così hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma era ormai tardi e durante il trasferimento in ospedale la piccola è morta per “edema cerebrale, insufficienza metabolica e disidratazione”.