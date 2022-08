Elezioni politiche, Berlusconi: “Meloni non ha bisogno di legittimazioni”

27 Agosto 2022 11:18

Elezioni politiche, Berlusconi: “Giorgia Meloni non ha nessun bisogno di essere legittimata a fare il premier, anche perché la legittimazione dipende solo dal voto degli italiani”

“Giorgia Meloni non ha nessun bisogno di essere legittimata a fare il premier, anche perché la legittimazione dipende solo dal voto degli italiani. E proprio per questo abbiamo detto e scritto che sarà chi ha più voti a proporre al capo dello Stato il nome del premier”. Così in un’intervista a Qn il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

“La guerra in Ucraina? La visione di Forza Italia coincide perfettamente con quella del governo italiano, dell’Unione europea e dell’Alleanza atlantica e naturalmente auspico una soluzione diplomatica nel più breve tempo possibile”, conclude Berlusconi.