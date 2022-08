Elezioni Politiche: Berlusconi candidato in Piemonte

22 Agosto 2022 10:46

Elezioni, Zangrillo: “il presidente Berlusconi ha scelto di correre in Piemonte, per il proporzionale del Senato”

“Il presidente Berlusconi ha scelto di correre in Piemonte, per il proporzionale del Senato”. Ad annunciarlo il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo e i suoi vice coordinatori Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani. Il leader di Forza Italia su Facebook ha scritto: “molte famiglie rischiano di dover fare una scelta drammatica: pagare le bollette o fare la spesa. Molte imprese rischiano di non farcela, di chiudere o ridurre il personale. Occorre occuparsene subito, con provvedimenti urgenti per sterilizzare gli aumenti e partendo immediatamente nella realizzazione dei rigassificatori, dei termovalorizzatori, delle energie rinnovabili ed anche con le ricerche sul nucleare pulito”.

“Tutte cose che la miopia ideologica della sinistra ha bloccato per anni, portandoci a questa situazione“, conclude Silvio Berlusconi.