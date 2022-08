Beach Soccer, impresa Icierre Lamezia: sfata il tabù playoff e vola in Serie A

8 Agosto 2022 14:42

L’Icierre conquista, meritatamente, la Poule Scudetto: arrivederci al prossimo anno, quando la sfida sarà con i più forti beachers del panorama nazionale (e non solo)

A volte il calendario sembra essere stato disegnato chissà da quale mano, e così è stato anche in questo caso, mettendo di fronte Icierre Lamezia e Seatram Chiavari. Ne nasce così, nell’ultima giornata di playoff, una finale dentro fuori, dove chi vince raggiunge il paradiso della Poule Scudetto. Le due squadre confermano i pronostici della vigilia e giocano una gara decisamente non indicata per deboli di cuore.

L’Icierre attacca dal primo secondo e, quando dopo solo sei minuti sembra aver raggiunto la tranquillità (3-0 grazie alla doppietta di Villella e gol di Mercuri), si culla del risultato facendosi raggiungere dagli avversari. Ma nel terzo tempo i neroverdi si stampano in testa le parole di mister Pellegrino giocando dodici minuti esemplari, di tattica, grinta e soprattutto cuore. E’ De Fazio, più lesto di tutti a ribattere una punizione di Villella, a regalare al quarto minuto il gol che vale la promozione, poi sono otto minuti di sofferenza, dovuti anche al grande caldo, ma quest’ultimo tempo sarebbe potuto durare anche ottanta minuti, il risultato rimaneva comunque invariato. Era tanta la voglia dei lametini di centrare l’obiettivo che mai nessuno avrebbe potuto cambiare il destino di questa partita. Missione compiuta si legge in uno dei tanti slogan. L’Icierre conquista, meritatamente, la Poule Scudetto: arrivederci al prossimo anno, quando la sfida sarà con i più forti beachers del panorama nazionale (e non solo).

SEATRAM CHIAVARI – ICIERRE LAMEZIA 3-4 (2-3; 1-0; 0-1)

Seatram Chiavari: Fiaschi, Fassone, Perego, Gandolfo, Oneto, Gaspari, Sanguineti, Sassari, Rossi, Lasagna, Sambuceti. All: Tuccio

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Morelli, Grande, Scalese, Mercuri, Curcio, Gatto, Grandinetti, De Fazio, Villella, Mercuri A. All: Pellegrino

Arbitri: Gosetto (Schio), Bottalico (Bari), Marton (Mestre)

Reti: 1’ pt Villella (L), 4’ pt Villella (L), 6’ pt Mercuri (L), 8’ pt Sassari (SC), 9’ pt Rossi (SC); 3’ st Fassone (SC); 4’ tt De Fazio (L)

Ammoniti: Morelli (L), Lasagna (SC), Tuccio (SC), Gandolfo (SC), Grandinetti (L). Espusi: Tuccio (SC)