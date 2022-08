Basket School Messina, ancora una firma: arriva l’esterno Giorgio Guadalupi

11 Agosto 2022 10:28

Altra new entry per la Basket School Messina: è il classe 2003 Giorgio Guadalupi

Ancora un nuovo arrivo in casa Basket School Messina. Il club peloritano inserisce nel roster che disputerà la serie C Gold 2022/23 il promettente play-guardia catanese Giorgio Guadalupi. Nato il 27 ottobre 2003, alto 183 cm, è cresciuto nel settore giovanile del CUS Catania. Figlio d’arte, il papà coach Giuseppe Guadalupi ha allenato per diverse stagioni la formazione universitaria etnea, Giorgio nel 2017/18 si è trasferito alla Pallacanestro Trapani, che attualmente ne detiene il cartellino. Nelle fila della società granata, ha disputato i campionati Under 16 e 18 Eccellenza tra il 2017 e il 2020 collezionando 44 presenze e realizzando 183 punti (4.2 di media). Nel 2019/20 ha anche giocato in doppio tesseramento con la Nuova Pallacanestro Marsala, in Serie D, mettendo a segno 20 punti in tre gare giocate (6.7 Ppg). Nel 2020/21 il ritorno a Catania ed il debutto in Serie C Silver con il CUS. Con i rossazzurri realizza 144 punti in 17 partite (8.5 di media) e mette a segno un high di 18 punti nel match contro la Fortitudo Messina. Nella scorsa stagione il salto in Serie C Gold, alla Nuova Pallacanestro Messina, dove gioca 22 gare e segna 101 punti (4.6 Ppg) con un high di 15 realizzati contro la Vis Reggio Calabria. In doppio tesseramento con l’Amatori Messina, Guadalupi ha disputato 5 gare anche in C Silver, 55 i punti messi a segno (11 ad allacciata di scarpe) con un high di 21 contro il team de Il Minibasket Milazzo. Adesso, per il giovane esterno etneo, si profila una nuova stagione in riva allo Stretto, dove ritroverà Andrea Maddaloni con il quale ha condiviso la doppia esperienza nelle due squadre cittadine.

Giorgio non nasconde la propria esuberanza e la voglia di stupire: “Innanzitutto ringrazio la società e spero di ripagarla per l’occasione che mi sta offrendo. Sono un giocatore giovane, mi metterò a disposizione di coach Paladina, qualunque cosa lui voglia sarò pronto a farla al 100%”.

Che tipo di giocatore sei?

“Mi considero un giocatore versatile in quanto in attacco posso ricoprire più ruoli, mi piace molto difendere e far segnare i compagni”.

Conosci l’ambiente della Basket School?

“Conosco molto bene la società e con molti dei nuovi compagni siamo già grandi amici”.

Quale obiettivo ti poni in questa nuova stagione?

“Il mio obiettivo personale è quello di migliorare il più possibile e di aiutare la squadra a raggiungere traguardi importanti”.

Secondo anno a Messina, dopo l’esperienza con Nuova Pallacanestro e Amatori…

“L’anno scorso è stato un anno importante per me, dove sono cresciuto molto sia a livello umano che a livello cestistico e soprattutto ho avuto il piacere di giocare a Messina, città che mi piace veramente tanto”.

Che campionato sarà la C Gold 2022/23?

“Il campionato quest’anno sarà diverso dagli anni scorsi per via della formula che verrà applicata tra due anni: noi potremo sicuramente dire la nostra”.