Basket, Dierre Reggio Calabria: arriva Valters Davis Mazburss, è il primo lettone della storia del club

18 Agosto 2022 14:30

La Dierre Basketball Reggio Calabria ufficializza Valters Davis Mazburss: è il primo giocatore lettone della storia del club

“Il primo giocatore lettone della storia della Dierre Basketball Reggio Calabria è realtà. La società sportiva reggina è lieta di comunicare l’accordo con l’atleta Valters Davis Mazburss. Classe 2003, cresciuto nel team del Rujiena, è stato scovato nell’Est Europa dal mito della storia della Viola Reggio Calabria Donato Avenia”, si legge nella nota del club. “Valters giocava nel team East Ball (27 punti di media nel suo campionato di riferimento), nella sua terra d’origine, prima di accordarsi, nella passata stagione, per Ostuni, team diretto proprio dallo storico atleta nativo di Agropoli, che la società presieduta da Roberto Filianoti intende vivamente ringraziare. Giocatore con margini di crescita importanti che può rivestire tutti i ruoli esterni, dal playmaking alla guardia, passando per l’ala piccola.”

“Un saluto a tutti gli sportivi di Reggio Calabria ed ai tifosi della Dierre – sono le prime parole del giovane lettone – Sono pronto a sacrificarmi per la causa bianco-blu. Sono un giocatore duttile, posso fare tutto in campo, ma di sicuro il mio lato forte sono i tiri dalla lunga. Vivendo in Italia già da qualche tempo ho capito che le persone sono molto gentili ed amichevoli ed hanno grande passione per quello che fanno. Non ero a conoscenza che atleti del calibro di Kobe Bryant e Manu Ginobili fossero passati dalla mia nuova città e non vedo l’ora di visitarla”.