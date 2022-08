Basket, Dierre Reggio Calabria: il nuovo regista è Marco Manisi

17 Agosto 2022 13:33

Nuovo arrivo in casa Dierre Reggio Calabria: ufficiale Marco Manisi

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare il nome del nuovo playmaker bianco-blu. Marco Manisi è un nuovo cestista della compagine di Reggio Calabria, ai nastri di partenza nel campionato di C Gold Sicilia “Memoria Haitem Fathallah”. Il nuovo atleta a disposizione del Coach Rugolo è nato a Grottaglie il 3 giugno 2002. Playmaker dal buon tiro, giocatore per la sua età pulito tecnicamente è con una discreta conoscenze del gioco e delle linee di passaggio. Giovane con una buona propensione al lavoro.

Ha mosso i primi passi a Grottaglie, per poi formarsi nelle giovanili fino all’Under 16 nell’Aurora Brindisi, per poi arrivare all’Accademia Pallacanestro Isernia dove ha passato due anni importanti tra campionarti d’Eccellenza e Serie C Gold. Due anni fa, l’approdo in B al Cus Jonico Taranto. L’anno scorso, invece, ha giocato la semifinale PlayOff per volare in B con i colori della Cestistica Benevento. La Dierre Basketball Reggio Calabria ringrazia l’agente Vincenzo Di Biaso, la sua agenzia per la buona riuscita della trattativa. “Ho parlato a lungo con Coach Rugolo prima di accordarmi con la Dierre. Mi ha convinto. Abbiamo parlato del team, dei progetti, degli obiettivi di crescita e ne sono rimasto piacevolmente colpito – ha affermato Manisi – Non so nulla di Reggio Calabria e non vedo l’ora di scoprirla: c’è grande curiosità, ho voglia di ambientarmi immediatamente e confrontarmi con il nuovo girone, quello Siciliano, che non ho mai affrontato in carriera. Sono consapevole che la Dierre sta costruendo una buona squadra e sono certo che abbiamo tutte le carte in regola per toglierci grandi soddisfazioni”.