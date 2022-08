Bagnara: riapre dopo oltre quattro anni la strada per Santa Barbara di Pellegrina

5 Agosto 2022 08:37

La via di collegamento in provincia di Reggio Calabria era stata interrotta dal gennaio 2018, a causa del verificarsi di un evento franoso

Lo scorso mercoledì 3 agosto è stata riaperta la strada che da Bagnara Calabra porta a Santa Barbara di Pellegrina. Ad annunciare la fine dei lavori è l’Amministrazione Comunale tramite la pagina social Lista Civica Insieme per un Futuro: “si riapre questa strada dopo tanti e tanti anni (10 gennaio 2018) dove in tantissimi ci siamo spesi finanche con interpellanze parlamentari. Siamo felici di restituire finalmente alla cittadinanza, ai residenti, ai coltivatori diretti, alle attività imprenditoriali questa importante arteria. Grazie in particolare al nostro Assessore per il Lavori Pubblici Nancy Demetrio per quanto fatto in queste settimane per quest’ultimo “miglio” in piena sinergia con Dirigenti e Personale Tecnico ANAS”.

La strada di collegamento era rimasta chiusa a causa di un evento franoso avvenuto nell’inverno del 2018. I lavori realizzati da ANAS non hanno potuto essere eseguiti immediatamente perché sulla zona è stato necessario svolgere delle indagini tecniche e degli studi specifici.