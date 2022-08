Baci saffici e ragazze mezze nude alle cene del premier finlandese Sanna Marin | FOTO

24 Agosto 2022 11:48

Foto imbarazzanti per Sanna Marin dove vengono ritratte due influencer in topless che si baciano nella residenza del premier

Secondo quanto riporta la Bbc, due note influencer sono state beccate mentre si baciavano coprendosi il seno con un cartello con la scritta “Finlandia”, nella residenza ufficiale del premier finlandese Sanna Marin durante una cena. il primo ministro scandinavo, fresca delle polemiche per i balli scatenati, oggi si e’ scusata per la foto e ha ammesso che “l’immagine non e’ appropriata“.

Secondo i media finlandesi la foto e’ stata scattata nei bagni della residenza usata dagli ospiti. “Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme“, ha detto Marin. “Quel tipo di foto non avrebbe dovuto essere scattata, ma per il resto non e’ successo nulla di straordinario“, ha aggiunto. Le foto circolate oggi sui social erano state scattate ad un party che la premier finlandese aveva organizzato presso la sua residenza ufficiale, Kesaranta, a luglio, dopo il festival musicale di Ruisrock. Le immagini sembra siano state scattate nei bagni del piano terra della residenza, dove si trova anche una stanza per i briefing dei media, riporta l’agenzia finlandese TT.