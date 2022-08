Azione Reggio Calabria: Santo Suraci coordinatore della segreteria provinciale con delega alle aree interne

10 Agosto 2022 14:55

Santo Suraci nominato coordinatore della segreteria provinciale con delega alle aree interne della città metropolitana

Nella giornata di ieri Michele Anselmo, segretario metropolitano di Azione, ha nominato Santo Suraci, laureato in economia e management e attuale segretario di Azione per la città di Reggio Calabria, coordinatore della segreteria provinciale con delega alle aree interne della città metropolitana.

“Santo sta facendo un grande lavoro certosino per la costruzione e il radicamento del partito – afferma Anselmo – e sono sicuro che questa nomina, rafforza la nostra segreteria ma anche il territorio perché entra a far parte a pieno titolo della squadra metropolitana un uomo di esperienza, qualità e competenza”. “Ringrazio il segretario Michele Anselmo – le parole di Suraci – per questa nomina che mi riempie di orgoglio. Continuerò come già sto facendo a contribuire alla crescita del partito in tutta la città metropolitana secondo quello che è il credo di azione: uomini e donne con competenze che siano in grado di far accadere le cose perché solo così, attraverso la serietà e il pragmatismo, riusciremo a rendere migliore questo meraviglioso posto in cui viviamo”.