Azione, Carfagna: “a testa alta per costruire nuova casa per liberali e moderati”

7 Agosto 2022 19:04

“A testa alta per costruire una nuova casa per i liberali e i moderati, per i riformatori autentici, capaci di fare e non solo di promettere! Azione ha scelto di correre senza alleanze a sinistra. É una scelta difficile: dovremo batterci con un sistema elettorale fatto apposta per favorire gli estremismi. Ma é una scelta leale con gli elettori e giusta per i tanti italiani che chiedono coraggio e trasparenza“. Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

“Saranno loro i nostri alleati, e sono certa che ogni giovane prepccupato per il suo futuro, ogni anziano che teme per la sua pensione, ogni imprenditore che guarda alla salute della sua azienda, tra poco si dirá: perché dovrei votare per chi da anni vende progetti irrealizzabili? Perché non scegliere chi vuol dare continuitá al miglior governo dell’ultimo decennio, quello di Mario Draghi? Perché non scegliere Azione?”, conclude.