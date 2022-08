Avis Messina: emoteca presente fino a domani in Piazza Unione Europea

2 Agosto 2022 11:23

I liberi cittadini potranno eseguire soltanto la pre-donazione per accertare l’idoneità a diventare volontario

L’emoteca dell’AVIS Messina è arrivata questa mattina in Piazza Unione Europea per l’evento “Dona a ME”. Come si apprende tramite i canali social dell’associazione, i volontari saranno presenti sul luogo fino alle 12 di oggi e domani, mercoledì 3 agosto, dalle 8 alle 12. “Oggi e domani a donare saranno assessori, dipendenti delle partecipate comunali e della pubblica amministrazione. I liberi cittadini potranno eseguire solo la pre-donazione per accertare l’idoneità a diventare volontario. Per loro le donazioni saranno aperte il prossimo autunno con sconti sulla tari e tasse comunali di 200euro per ogni volontario. Dona a ME un gesto d’amore che non costa nulla!”, conclude la nota.