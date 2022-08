Traffico bloccato sulla Salerno-Reggio Calabria: autobus in fiamme tra Frascineto e Sibari

29 Agosto 2022 16:04

Cosenza, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico in direzione sud è temporaneamente bloccato al chilometro tra gli svincoli di Frascineto/Castrovillari e Sibari

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico in direzione sud è temporaneamente bloccato al chilometro 207,800, tra gli svincoli di Frascineto/Castrovillari e Sibari, in provincia di Cosenza, a causa di un autobus incendiato. Non risultano persone coinvolte nell’incendio. Al momento è consigliata l’uscita allo svincolo di Frascineto/Castrovillari, prosecuzione su SS19 e rientro in A2 allo svincolo di Sibari.

I Vigili del Fuoco stanno provvedendo allo spegnimento dell’incendio. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità in sicurezza appena possibile.