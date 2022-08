Nuove assunzioni Messina Social City: quali profili richiesti e come candidarsi

19 Agosto 2022 16:03

Messina: le assunzioni a tempo determinato riguardano diverse figure professionali per un totale di 1640 persone

Nuove assunzioni a tempo determinato sono previste dall’azienda speciale Messina Social City. I cittadini potranno accedere con lo SPID per essere inseriti nelle graduatorie effettuando la candidatura in base alle categorie e al livello di inquadramento. Le assunzioni riguardano diverse figure professionali per un totale di 1640 persone. Le domande dovranno essere presentate tra le ore 00.00 del 25 agosto 2022 e le 23.59 del 7 settembre 2022. Per tutte le info consultare il sito specifico al seguente link. Di seguito i profili ricercati e le qualifiche richieste:

Area / categoria B

Titolo di studio di accesso: Scuola media inferiore

N. 120 da inquadrare al Livello B1:

n. 10 manutentori

n. 100 ausiliari e/o operatori addetti all’assistenza ed all’accoglienza di base non formati

n. 10 aiuto cuoca/o

Area categoria C

Titolo di studio di accesso: Scuola media inferiore

N. 430 da inquadrare al Livello C1

n. 50 conducenti di mezzi e automezzi con patente CQC

n. 50 conducenti di mezzi e automezzi con patente C.A.P. B./K

n. 10 operai specializzati

n. 300 operatori socio assistenziali, assistenti domiciliari, adest e equipollenti

n. 20 cuoco/a

N. 150 da inquadrare al Livello C2

n. 150 Operatore Socio Sanitario

Area/categoria D

Titolo di studio di accesso: scuola media superiore e titolo specifico

N. 80 da inquadrare al Livello D1:

n. 30 educatori

n. 40 animatori

n. 10 mediatori interculturali (conoscenza 2 lingue oltre l’italiano)

Titolo di studio: Laurea triennale e/o Laurea magistrale e titolo specifico

N. 800 da inquadrare al Livello D2:

n. 10 impiegati amministrativi

n. 100 assistenti sociali

n. 300 assistenti all’autonomia e alla comunicazione

n. 50 infermieri

n. 10 fisioterapisti

10 terapisti occupazionali

10 psicomotricisti

10 logopedisti

n. 300 educatori

Area/categoria E

Titolo di studio di accesso: Laurea Magistrale

N. 210 da inquadrare al Livello E2: