19 Agosto 2022 14:32

A Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile, si è tenuta l’Assemblea dei Soci della Società Partecipata Patrimonio Messina SpA

Stamani, a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile, si è tenuta l’Assemblea dei Soci della Società Partecipata Patrimonio Messina SpA. Alla riunione hanno preso parte il Presidente della Partecipata Roberto Cicala, unitamente ai componenti il Collegio Sindacale, il Presidente Arturo Faraone e i due Sindaci rispettivamente Angela Bertino e Francesco Fiorello. Nel corso della seduta è stato approvato l’Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 unità di personale da assumere con contratto di diritto privato a tempo pieno e determinato per vari profili professionali. “ Il reclutamento di personale è sempre motivo di soddisfazione – ha detto il Sindaco Basile – nella fattispecie si tratta di vari profili da istruttore amministrativo a figure professionali quali geometra e ingegnere oltre a responsabile dell’ufficio ragioneria e gestione del personale.

Auspico che attraverso l’implementazione dell’organico della Società Partecipata ciascuno per le rispettive competenze possa contribuire al buon andamento e al raggiungimento degli standard della Patrimonio Messina in termini di gestione dell’ inventario, della valorizzazione e della progettazione del patrimonio immobiliare dell’ente”, ha concluso Basile.