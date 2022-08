Calcio, nuovo portiere per l’Asd Siderno: è Alberto Tavernese

19 Agosto 2022 11:58

La nota dell’Asd Siderno, che annuncia l’arrivo di un nuovo portiere, il classe ’98 Alberto Tavernese

“L’Asd Siderno 1911 annuncia il tesseramento di Alberto Tavernese, portiere classe ’98, per la stagione 2022/2023. Il giocatore inizia la sua carriera nel calcio a 5 con la Sensation Profumerie, per poi passare al calcio a undici al Gioiosa Jonica in Prima Categoria e Promozione, al Grotteria in Prima Categoria e nell’ultime tre stagioni ha disputato il campionato di Promozione con La Vallata Del Torbido”.

