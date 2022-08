Calcio, terzo acquisto per il Siderno: arriva il centrocampista Antonio D’Agostino

12 Agosto 2022 15:16

Con una nota l’Asd Siderno comunica il suo terzo acquisto nel giro di pochi giorni: il centrocampista classe ’97 Antonio D’Agostino

“L’Asd Siderno 1911 annuncia il terzo nuovo innesto per la stagione 2022/2023, si tratta del centrocampista Antonio D’Agostino classe ’97. In carriera ha militato nei campionati piemontesi con Usd Crescentinese in Promozione, Pro Palazzolo in Seconda Categoria, LG Trino in Eccellenza e Virtus Salugiese in Seconda Categoria. Rientrato in Calabria ha disputato nell’ultima stagione il campionato di Seconda Categoria con l’Antonimina”.

Con questa nota l’Asd Siderno comunica il suo terzo acquisto nel giro di pochi giorni. Prosegue dunque la campagna di rafforzamento del club jonico.