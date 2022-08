13 Agosto 2022 13:42

Con una nota l’Asd Siderno annuncia il suo quarto nuovo arrivo: è l’attaccante Guinea-Bissau Anssu Mana, classe ’98.

“L’Asd Siderno 1911 annuncia il quarto nuovo innesto per la stagione 2022/2023: si tratta dell’attaccante della Guinea-Bissau Anssu Mana, classe ’98. In carriera ha vestito le maglie di Grotteria e Mammola in Prima Categoria, Jonica Mammola in Promozione e nell’ultima stagione alla Vallata Del Torbito in Promozione”.

