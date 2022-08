4 Agosto 2022 17:39

Arpacal: Pappaterra commissario fino al 30 settembre, poi nuovo dg e nuovi organi dirigenti

“Lo scorso 1 luglio è scaduto il mandato di direttore generale dell’Arpacal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, di Domenico Pappaterra, che in regime di prorogatio sarebbe arrivato fino al 15 agosto“. È quanto si legge in una nota della Regione Calabria. “La Giunta della Regione Calabria ha ritenuto – in considerazione del fatto che a breve sarà pubblicato l’avviso per la selezione del nuovo dg e dei nuovi organi – di non modificare in piena estate gli assetti dell’Agenzia e di dare continuità gestionale”.

“Per tali ragioni Domenico Pappaterra è stato indicato come commissario dell’Arpacal fino al 30 settembre, data entro la quale terminerà questa fase di transizione, saranno ristabiliti gli organi statutari previsti, e con essi individuato il nuovo direttore generale”, conclude la nota.