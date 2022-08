Annullata l’amichevole Juventus-Atletico Madrid: paura per attacchi con missili su Tel Aviv

6 Agosto 2022 12:55

L’amichevole fra Juventus e Atletico Madrid, programmata per la sera di domenica 7 agosto a Tel Aviv, è stata annullata dopo l’aumento delle tensioni delle ultime ore in Israele

“A seguito dell’attuale situazione e delle condizioni di sicurezza, il promotore della partita, la Juventus e l’Atletico annunciano che l’amichevole tra le due squadre prevista in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata cancellata“. Un comunicato ufficiale, emesso nelle ultime ore, annuncia l’annullamento dell’amichevole internazionale fra Juventus e Atletico Madrid. Niente big match estivo per i bianconeri di Massimiliano Allegri alla ricerca delle ultime risposte in vista dell’imminente inizio del campionato di Serie A. Il motivo dell’annullamento è piuttosto serio.

Nelle ultime ore, l’aumento delle tensioni in Israele e nella Striscia di Gaza rende impossibile il regolare svolgimento della partita. L’operazione militare lanciata da Israele nella Striscia di Gaza e il lancio di alcuni missili da parte dei miliziani palestinesi hanno portato a un’escalation militare che ha subito fatto suonare i primi campanelli d’allarme. La minaccia di attacchi missilistici su Tel Aviv ha portato la Juventus e l’Atletico Madrid a prendere la decisione di preservare l’incolumità di calciatori, staff e tifosi rinunciando alla gara.