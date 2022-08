Anna Tatangelo esalta la Calabria: “gente e terra meravigliosa, sempre felice di tornarci”

18 Agosto 2022 17:10

“La Calabria è una regione bellissima e qui incontro sempre gente meravigliosa”, ha affermato la nota cantante Anna Tatangelo che ha tenuto un concerto a Cariati per la festa di San Rocco

“Sono sempre molto felice di ritornare in Calabria. Qui c’è un pubblico che mi dimostra grande affetto. La Calabria è una regione bellissima e qui incontro sempre gente meravigliosa”. E’ quanto ha affermato Anna Tatangelo che nella giornata di ieri era a Cariati per un concerto inserito nel programma delle celebrazioni per la festa di San Rocco. L’evento della nota cantante ha fatto registrare una grande partecipazione riuscendo a richiamare molte persone anche da fuori comune.

“Erano anni che a Cariati mancava un grande concerto. Eppure questa è una città che negli anni scorsi ha visto esibirsi grandi artisti del panorama musicale italiano. Grande merito, quindi, alla comunità parrocchiale di “Cristo Re”, al Comitato Festa ed al parroco Don Viju George poiché grazie al loro impegno sono riusciti a regale una serata di grande musica ai tanti spettatori. Non solo. Credo che queste iniziative siano anche utili ad avvicinare molti giovani alla Chiesa in un momento storico in cui viviamo una grande crisi di valori”, ha dichiarato il presidente dell’Associazione Calabria Excellence Fabio Pugliese.