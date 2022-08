La madrina di Reggio Film Fest, Anna Galiena, visita i Bronzi di Riace: “sono sempre bellissimi”

24 Agosto 2022 14:01

“È sempre un momento di grande gioia poterli ammirare”, ha detto

Ancora visite, visite su visite, al Museo Archeologico di Reggio Calabria, per visitare i Bronzi di Riace. In questo agosto fruttuoso e ricco di visitatori e turisti, tutti arrivati per il Cinquantesimo dalla scoperta delle due statue e in seguito alle iniziative realizzate, c’è anche spazio per la madrina della XVI edizione del Reggio Film Fest, Anna Galiena, che oggi è stata presenta al MArRC, subito dopo la presenza di ieri di Loredana Berté.

“Sono già stata in visita al museo, tre anni fa – ha detto – Era inverno e c’era meno affluenza di oggi, ero l’unica ad ammirare i Bronzi. Nella mia memoria erano più grandi, un po’ come accade ai bambini con le cose importanti. Sono grandi, meno grandi di quanto li ricordassi, sempre bellissimi. L’ultima volta che sono stata in visita qui ho avuto un momento tutto mio. È sempre un momento di grande gioia poterli ammirare”.