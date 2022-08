Il Circolo “Gli amici della caccia” a Cotronei tra prodotti tipici e problematiche agro venatorie irrisolte

1 Agosto 2022 13:11

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” insieme ad Associazione Rurale Calabrese a Cotronei tra prodotti tipici e problematiche agro venatorie irrisolte

Il Circolo Gli Amici della Caccia, presso il Villaggio Baffa di Cotronei in Crotone, ha partecipato “all’evento organizzato dall’Associazione Rurale Calabrese in collaborazione con la Sezione Comunale Federcaccia di Cotronei. Il programma della giornata è stato finalizzato a far apprezzare ai partecipanti la vita rurale e l’attività venatoria in ogni sua sfaccettatura, dando spazio ad un esposizione amatoriale canina nonché a stand dedicati a prodotti agroalimentari, attrezzature agricole, articoli da caccia e artigianato. Oltre ad assaporare i gusti del mondo contadino nello scenario della splendida Sila Piccola, si è discusso in una tavola rotonda delle problematiche del comparto faunistico venatorio. Infatti, si è posto l’accento ancora una volta sulla mancanza del piano faunistico venatorio e la mancata adozione di provvedimenti incisivi finalizzata a contrastare le problematiche ricorrenti nel nostro territorio quali l’espansione dei cinghiali e delle specie “nocive” e gli incendi nel nostro territorio agro silvo pastorale. Numerosi sono stati gli interventi degli agricoltori che hanno denunziato un vero e proprio stato di abbandono, nonostante le continue doglianze inoltrate ai consorzi di appartenenza. È di questi giorni la rivolta degli agricoltori che hanno manifestato pacificamente presso la cittadella di Germaneto.

Anche quest’anno purtroppo duole constatare che alle promesse non son seguiti i fatti, tant’è che il mondo agricolo venatorio vive un momento di grave crisi. Il Circolo Amici della Caccia si è sempre reso disponibile a fornire il proprio modesto contributo al fine di garantire una giusta sinergia tra la politica dell’ente e il mondo venatorio locale al fine di migliorare la condizione del sistema, così come peraltro avviene in tante regioni italiane. La giornata ben organizzata e partecipata da tanti turisti ha evidenziato che il comparto rurale è vivo ed è intenzionato a spronare una politica che ad oggi è poco partecipe alle problematiche di agricoltori, cacciatori e imprenditori legati ai settori connessi con riferimento ad artigianato e produzione agroalimentare“.