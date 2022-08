Alluvione Stromboli: Vigili del Fuoco a lavoro tutta la notte per liberare le strade dal fango | FOTO

13 Agosto 2022 10:48

Alluvione Stromboli: proseguono senza sosta le operazioni dei Vigili del Fuoco

Dopo una notte di lavoro proseguono le operazioni dei vigili del fuoco a Stromboli dopo le forti piogge che hanno colpito l’isola: 80 gli interventi svolti finora, squadre in azione con cinque escavatori giunti dai comandi di Palermo, Enna e Messina per liberare le strade dal fango. L’incendio partito durante le riprese della fiction “Protezione civile” nel maggio scorso ha reso nudo il versante montuoso dell’isola distruggendo vegetazione e fauna. Ieri dopo un temporale sono scesi a valle migliaia di tonnellate di fango, detriti, massi, si sono formati fiumi d’acqua in piena. Case allagate, strade spaccate, moto, macchine, le Ape Piaggio, tutte sommerse dal fango. Ieri in serata il sindaco di Lipari Riccardo Gullo ha detto che “la situazione si sta normalizzando. Non ci sono problemi per i turisti nelle strutture alberghiere. I volontari affluiti sull’isola sono sufficienti”.