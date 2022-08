Allerta Meteo: temporali anche domani in Sicilia

23 Agosto 2022 19:26

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per temporali

Prosegue il maltempo al Sud ed in particolare modo in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diffuso un’allerta meteo per temporali, valido dalle ore 16 di oggi fino alle ore 24 di domani, 24 agosto 2022. L’allerta gialla copre tutta l’Isola.