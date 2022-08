Allerta Meteo, 3° giorno di violenti temporali pomeridiani: fenomeni estremi in Calabria | LIVE

9 Agosto 2022 12:46

Allerta Meteo, terzo giorno consecutivo di maltempo in Calabria e Sicilia per i temporali pomeridiani. Fenomeni estremi in Sila e Aspromonte

Terzo giorno consecutivo di maltempo in Calabria e Sicilia per i temporali pomeridiani che stanno interessando le zone interne delle due Regioni, anche oggi, com’era già accaduto domenica e lunedì, purtroppo ieri con conseguenze drammatiche nel catanzarese. I fenomeni di maltempo oggi sono più intensi e diffusi. Nel reggino ha piovuto a Gambarie (7mm di pioggia) per un primo temporale che adesso si sta spostando verso la zona jonica del massiccio aspromontano. I fenomeni più intensi stanno però colpendo la Sila e, ancora, il catanzarese. Sarà un pomeriggio di maltempo estremo: massima attenzione a questi temporali che sono improvvisi e localizzati, quindi si possono verificare anche mentre a brevissima distanza e a pochi minuti di tempo c’è un caldo sole che non lascia presagire la tempesta.