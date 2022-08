Allerta Meteo, 4° giorno di maltempo in Calabria e Sicilia. E da domani temperature in picchiata

10 Agosto 2022 13:21

Allerta Meteo, anche oggi temporali sparsi su Calabria e Sicilia, localmente intensi. I dettagli

Quarto giorno consecutivo di maltempo per instabilità accentuata tra Calabria e Sicilia. Forti temporali stanno colpendo, a macchia di leopardo, le province di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro dalle prime ore del mattino, e localmente hanno provocato dei nubifragi: in Sicilia si registrano 33mm di pioggia caduti a Monreale, 30mm a San Martino delle scale, 21mm a Palermo e Misilmeri, 17mm a Calatafimi, 10mm a San Giovanni la Punta, 9mm a Nicolosi, 8mm a Fiumedinisi e Pedara, mentre in Calabria abbiamo 40mm al Passo della Lumina, 25mm allo Zomaro, 20mm a Cittanova, 16mm a Fabrizia, 14mm a Molochio, 11mm a Sinopoli e Serra San Bruno, 9mm a Palermiti, 7mm a Gambarie.

Come si evince chiaramente dei dati, anche oggi – come nei tre giorni precedenti – i fenomeni più intensi si concentrano nelle zone interne, in collina e montagna, ma non mancano gli sconfinamenti su coste e pianure. Intanto le temperature hanno già avuto una prima significativa flessione: nelle principali città della Sicilia è una giornata autunnale, con Palermo ferma a +24°C in pieno giorno e Catania piombata addirittura a +23°C. Fa fresco anche nella zona meridionale Calabria, rispetto alle medie del periodo: Reggio non supera i +28°C mentre a Cosenza splende il sole e il clima della Valle del Crati ha fatto impennare la colonnina di mercurio a +31°C. Ma il vero crollo delle temperature inizierà domani, Giovedì 11 Agosto, e durerà fino a Domenica 14 Agosto: saranno 4 giorni molto freschi in tutto il Sud Italia, e in modo particolare Venerdì, Sabato e Domenica avremo temperature da fine settembre, sensibilmente inferiori rispetto alle medie del periodo.

Attenzione: non significa che l’estate è finita! Da Lunedì 15 Agosto inizierà una nuova ondata di caldo che durerà tutta la prossima settimana e riporterà temperature roventi. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.