Allerta Meteo, lungo periodo di maltempo e freddo anomalo: attenzione al reggino tirrenico

20 Agosto 2022 15:31

Allerta Meteo, inizia un lungo periodo di freddo anomalo e maltempo tra Calabria e Sicilia: l’estate è già ai titoli di coda

L’estate potrebbe concludersi prima del solito, quest’anno, al Sud Italia: Calabria e Sicilia, infatti, stanno per vivere una lunga fase di maltempo e freddo anomalo che durerà per tutta la prossima settimana, quindi fino alla fine del mese di Agosto. L’ultimo scampolo d’estate sarà quindi condizionato da piogge, temporali e temperature tra 4 e 6 gradi inferiori rispetto alle medie del periodo. La prima fase di maltempo si concretizzerà tra domani, Domenica 21 Agosto, e dopodomani, Lunedì 22: il basso Tirreno, tra le isole Eolie, il messinese tirrenico e il reggino tirrenico, verrà investito da violenti temporali che potranno provocare nuove alluvioni, soprattutto nella Costa Viola, nella piana di Gioia Tauro e anche nel vibonese, tra Tropea e Ricadi.

Attenzione alle trombe d’aria: nei giorni scorsi ne abbiamo avute già molte sulle coste calabresi, ieri l’ultima molto violenta a Guardia Piemontese con gravi danni ad uno stabilimento balneare, e nelle prossime ore si intensificheranno soprattutto lungo la costa Tirrenica ma anche nello Stretto di Messina.

In settimana avremo nuove fasi di maltempo e temperature in ulteriore calo, a causa di un ciclone posizionato sul mar Jonio che alimenterà piogge e temporali portando aria fredda dai Balcani verso il Sud dell’Italia. Per un mese di Agosto che si concluderà con anomalie termiche negative (cioè sarà più freddo della norma) e abbondanti surplus pluviometrici (piogge superiori alla norma), alla faccia della fantomatica emergenza caldo e siccità.

