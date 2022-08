Allerta Meteo, forte maltempo su Calabria e Sicilia: attenzione a temporali e tornado

21 Agosto 2022 17:33

Allerta Meteo, forti piogge e temporali nelle prossime ore soprattutto nel basso Tirreno e nelle zone interne. I dettagli

Tra gli sprazzi di sereno, più ampi nelle zone joniche, il maltempo si fa strada in queste ore soprattutto nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, dove si intensificano le precipitazioni in corso da stamani (da segnalare un intenso nubifragio a Catona, periferia nord di Reggio Calabria, dove stamani sono caduti 15mm di pioggia). Altri temporali stanno interessando il territorio calabrese, nelle zone interne del cosentino e del crotonese tra Sila e Catena Costiera.

Il maltempo si intensificherà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Tra stasera e la mattinata di domani, Lunedì 22 Agosto, ci aspettiamo violenti temporali nel basso Tirreno, tra vibonese e reggino, con intensi nubifragi e possibili alluvioni. Poi domani pomeriggio avremo altri forti temporali in Sila, sulla Catena Costiera, sulle Serre, in Aspromonte e in tutte le zone interne della Sicilia, come possiamo osservare dalle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR a corredo dell’articolo.

Questo tipo di instabilità durerà anche nei prossimi giorni, un po’ per tutta la settimana entrante o comunque per buona parte del suo corso. Anche le temperature diminuiranno ulteriormente, dopo la già decisa rinfrescata delle scorse ore, portandosi ben al di sotto rispetto alle medie del periodo. Attenzione ai tornado: in questo periodo dell’anno, con la superficie marina così calda e con questi primi spifferi d’aria fredda provenienti dai Balcani, viviamo in anticipo la classica fase di transizione tra estate e autunno ed è probabile la formazione di numerosi vortici d’aria con vento impetuoso soprattutto nelle zone costiere.

