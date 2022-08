Maltempo a Messina, alcune famiglie isolate: attivo il Centro Operativo Comunale

12 Agosto 2022 13:33

L’Assessore alla Protezione Civile di Messina, a causa dell’allerta maltempo, rende noto che “già nelle prime ore di stamattina è stata attivata la macchina operativa di Protezione civile”

A seguito degli eventi meteorici che hanno colpito la Città di Messina l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli rende noto che “già nelle prime ore di stamattina è stata attivata la macchina operativa di Protezione civile con i presidi territoriali dei geologi, il Piano comunale di emergenza e il Coc già operativo, nonché le parti interessate al fine di fornire riscontro alle emergenze segnalate dalla cittadinanza”.

“L’attività di monitoraggio dei tratti dei torrenti esondati, è in corso – precisa l’Assessore – dove alcune famiglie sono rimaste isolate, mentre le ditte di Protezione civile sono in campo operative unitamente ai volontari delle associazioni ACCIR, Mari e Monti 2004 e Soccorriamoli che stanno operando con le idrovore. Nonostante l’elevata portata di acqua caduta in città, le relazioni redatte dai geologi non evidenziano particolari emergenze, pertanto – conclude Minutoli – i corsi d’acqua hanno tenuto il loro regolare flusso all’interno dell’alveo”.