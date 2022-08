“Alla Salute”, la Calabria balla ancora con Jovanotti e DJ Shantel: “che giorni bellissimi quelli a Scilla e Gerace” | VIDEO

17 Agosto 2022 14:21

Lorenzo Jovanotti sabato ha avuto con sé il famoso dj con cui aveva girato in Calabria il video di “Alla Salute”: “posti talmente belli che Shantel è tornato a Gerace in vacanza prima di venire da noi a Roccella”

Roccella Jonica e tutta la Calabria continuano a ballare insieme a Lorenzo Jovanotti. Ormai da diversi giorni i due eventi del Jova Beach Party sono passati, ma con un video pubblicato su Instagram il noto cantante ha rilanciato l’entusiasmo e fatto il pieno di like con il video del momento in cui è partita “Alla salute”. “Sabato a Roccella Jonica nel pomeriggio – spiega Jovanotti – è passato in consolle il mio amico e grande DJ musicista @shantelbucovinaclub (il maestro errante che fa ballare anche le piante!) e abbiamo suonato ALLA SALUTE. Qualche mese fa proprio in Calabria avevamo girato il video di questa canzone/augurio tra Scilla e Gerace durante due giorni bellissimi. Talmente belli che Stefan (shantel) è tornato a Gerace in vacanza prima di venire da noi a Roccella e ha passato qualche giorno in quella città carismatica”.

Scilla e Gerace, due posti magnifici che restano nel cuore. E non c’era posto migliore per l’esordio del brano, luogo in cui è stato registrato il video: “sabato è stata la prima volta che ho cantato Alla Salute dal vivo, è stato mitico! Amo questo pezzo, che ho scritto in un momento in cui… ma che ne so! Le canzoni non sono oggetti razionali. Che festa che è @jovabeachparty !!!! E Shantel tornerà alla giornata finale di Milano! Alla salute!”.