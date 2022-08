Al FilMuzik Arts Festival si inizia la settimana all’insegna del divertimento

6 Agosto 2022 10:41

Dopo i laboratori di bio acustica e bio danza che vi attendono questa sera e domani, da lunedì il FilMuzik Arts Festival è pronto a intrattenerci con spettacoli iconici e le immancabili proiezioni di grandi pellicole del cinema contemporaneo

Mandata in archivio la prima settimana di grandi eventi, è già il momento di pianificare i prossimi 7 giorni per la 4ª edizione del FilMuzik Arts Festival, manifestazione dedicata al cinema musicale organizzata dall’associazione culturale Bird Production, finanziata dalla Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022, che vanta una volta di più la direzione artistica di Alberto Gatto e dal titolo Pressure che, grazie al patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica, vi attende nella sempreverde cornice del Giardino di Palazzo Amaduri anche lunedì 8 agosto quando, alle ore 21:30, verrà dato spazio allo spettacolo di marionette a filo The Gipsy Marionettist, a cura di Rasid Nikolic. Subito dopo verrà dunque presentato il breve video “S.P. Squillace Lido” E passa il virus di G. Logozzo e proiettato il capolavoro di Pete Docter, prodotto dai Pixar Animation Studios per Walt Disney, SOUL.

Martedì 9 agosto, poi, spazio allo spettacolo Bolle e Luci a cura dell’associazione La Magia dei Sogni, che vi aspetta a partire dalle ore 21:30, mentre mercoledì 10 assisteremo al gradito ritorno de La poetessa del fuoco, che incanterà una volta di più il pubblico del Festival con il suo spettacolo di arte performativa C-R-E-A-T-I-V-A.

Il programma ideale per iniziare la settimana all’insegna del divertimento e scaldare il pubblico in attesa dei prossimi appuntamenti, che costituiranno il cuore pulsante del FilMuzik Arts Festival che, ricordiamo, vi aspetta per tutto il resto del mese di agosto con tantissimi altri appuntamenti di grande qualità e prestigio, realizzati anche grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner.

Per conoscere il programma completo e seguire gli ultimi aggiornamenti dal FilMuzik Arts Festival collegatevi alla pagina Facebook della manifestazione.