Al Castello ritorna “Milazzo Chamber Music Festival”

17 Agosto 2022 19:28

Il 23 e 24 agosto la grande musica da camera ritorna a Milazzo con la quinta edizione del “Milazzo Chamber Music Festival”

Il 23 e 24 agosto la grande musica da camera ritorna a Milazzo con la quinta edizione del “Milazzo Chamber Music Festival” – Festival di musica da camera, promosso dal Comune e dall’associazione culturale Euterpe e in collaborazione con l’associazione MuMa e inserito nel programma dell’estate milazzese 2022. I due appuntamenti avranno luogo nel Bastione di Santa Maria del Castello alle ore 21. Protagonisti dei due concerti musicisti di fama internazionale che eseguiranno pagine della letteratura classica cameristica: il pianista milazzese Salvatore Gitto, Direttore Artistico del Festival, e la pianista pugliese Stefania Argentieri, entrambi concertisti che vantano attività a livello internazionale; il clarinettista siciliano Salvatore Passalacqua, musicista dell’Orchestra Sinfonia Nazionale della Rai, la violinista armena Saténik Khourdoïan e la violoncellista Livia Stanese dell’Ensemble Orchestral de Paris.

In programma il 23 agosto la Fantasia in Fa minore per pianoforte a quattro mani di Schubert, la Sonata per violino e pianoforte di Franck, il Gran Duo Concertante per pianoforte e clarinetto di Weber e il trio op. 11 di Beethoven per pianoforte, clarinetto e violoncello. Il 24 agosto i musicisti eseguiranno la Sonata per clarinetto e pianoforte di Poulenc, gli 8 pezzi op. 39 per violino e violoncello di Glière, una selezione dalle danze ungheresi d Brahms e il trio n. 1 op. 49 di Mendelssohn per pianoforte, violino e violoncello. L’ingresso ai concerti è libero. “Milazzo Chamber Music Festival” è tappa preziosa di “Euterpe Eolie Festival”, l’ampia programmazione estiva dell’Associazione Culturale Euterpe che dal 2014 promuove iniziative culturali nel territorio siciliano e delle Isole Eolie. Dopo il successo di “Armonie dell’Isola” di Santa Marina Salina, la programmazione di Euterpe proseguirà con “Spartiti per le Eolie” sull’Isola di Lipari il 25 e 26 agosto.