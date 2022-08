Acr Messina, ufficiale un nuovo arrivo: annunciato il giovane Marco Fiorani

7 Agosto 2022 15:09

Accordo raggiunto con il centrocampista Marco Fiorani: l’annuncio ufficiale dell’Acr Messina

“La società ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Marco Fiorani. Nato il 21 marzo 2002, il calciatore vestirà la maglia biancoscudata con la formula del prestito annuale dall’Ascoli. Nonostante la giovane età, il centrocampista vanta già oltre sessanta presenze in terza serie suddivise tra campionato e coppa Italia. Cresciuto nelle giovanili del Cesena, ha vestito le maglie di Ravenna, Ascoli e Teramo. Proprio con la società abruzzese, nella scorsa stagione, ha collezionato 24 gettoni in campionato e 3 in coppa”.

Così l’Acr Messina annuncia ufficialmente un nuovo arrivo, quello del giovane centrocampista classe 2002 Marco Fiorani, proveniente in prestito dall’Ascoli.