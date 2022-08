Acr Messina, il settore giovanile resetta tutto e riparte dalle storiche bandiere Coppola e Parisi

4 Agosto 2022 16:02

E’ dai due ex calciatori peloritani, storiche bandiere come Carmine Coppola e Alessandro Parisi, che riparte da zero il settore giovanile dell’Acr Messina

La società ACR Messina è lieta di comunicare ufficialmente l’organigramma del settore giovanile per la stagione 2022/2023. Porgendo i più sentiti ringraziamenti alla società Fair Play Messina per la proficua collaborazione dello scorso anno, la compagine biancoscudata ha deciso di voltare pagina per costruire una base solida sulla quale far crescere i propri giovani nel segno della competenza e professionalità. In linea con questa visione progettuale va contestualizzata la scelta di affidarsi a due storiche bandiere giallorosse. L’ACR Messina, infatti, legherà il suo nome a Carmine Coppola e Alessandro Parisi.

Messinesi acquisiti, entrambi lavoreranno a stretto contatto per gestire l’area tecnica del settore giovanile. Coadiuvati da uno staff preparato e dalla grande esperienza, hanno già iniziato a lavorare sul campo come dimostrato dalle centinaia di ragazzi che hanno risposto presente agli stage organizzati dalla società giallorossa. Grande soddisfazione è stata espressa da Carmine Coppola da diversi anni in prima linea nel lavoro di sviluppo e crescita dei giovani. Per Alessandro Parisi, invece, un ritorno al passato dopo aver contribuito in maniera determinante alla salvezza della scorsa stagione ricoprendo il ruolo di team manager. L’ACR Messina porge i migliori auguri di buon lavoro a tutto lo staff tecnico con la consapevolezza di aver fatto il primo passo verso un futuro radioso e sostenibile per il settore giovanile biancoscudato.

Di seguito l’organigramma completo per la stagione 2022/2023.

Responsabile generale : Antonio Currao

: Antonio Currao Responsabile settore giovanile : Piero Russo

: Piero Russo Area Tecnica : Carmine Coppola e Alessandro Parisi

: Carmine Coppola e Alessandro Parisi Area Logistica e Organizzativa: Antonio Russo

e Organizzativa: Antonio Russo Segretario : Rosario Sorrenti

: Rosario Sorrenti Accompagnatore ufficiale: Nino Pollara

Primavera

Allenatore : Gaetano Di Maria

: Gaetano Di Maria Viceallenatore : Antonio Di Blasi

: Antonio Di Blasi Allenatore dei portieri: Graziano Cicciari

Under 17

Allenatore : Francesco Mangano

: Francesco Mangano Allenatore dei portieri: Giovanni Tavilla

dei portieri: Giovanni Tavilla Preparatore atletico : Antonino Vento

: Antonino Vento Collaboratore portieri: Francesco Aiello

Under 15