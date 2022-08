Acr Messina, colpo a centrocampo: ingaggiato l’ex Reggina Roberto Marino

8 Agosto 2022 10:21

Acr Messina, accordo raggiunto con il centrocampista Roberto Marino: l’ex Reggina torna nella sua Sicilia

“La società ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Roberto Marino. Nato il 24 settembre 1998 a Catania, il calciatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo”. Comincia così la nota dell’Acr Messina, che comunica l’ingaggio del centrocampista catanese classe ’98 Roberto Marino, già alla Reggina sotto la presidenza Praticò.

“Per lui – si legge ancora nella nota – si tratta di un ritorno nella sua terra d’origine dopo le esperienze con Due Torri e Sicula Leonzio. Nell’estate del 2017, il calciatore attraversa lo Stretto per indossare le maglie di Reggina, Fano e Seregno. Elemento dinamico dalle molteplici qualità, Marino può vantare oltre duecento presenze in carriera. Nella sua ultima stagione, è stato protagonista nel girone A di Serie C. Tra le fila del Seregno, è sceso in campo 23 volte tra campionato e Coppa siglando due reti”.