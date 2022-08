Acr Messina, prorogata la campagna abbonamenti: tutte le info

25 Agosto 2022 12:48

Prorogata la campagna abbonamenti dell’Acr Messina. Lo annuncia lo stesso club peloritano con una nota ufficiale. C’è tempo sino al giorno precedente il debutto casalingo. “Per venire incontro a chi non è riuscito, sinora, a sottoscrivere la tessera d’abbonamento o a chi

rientrerà in città dopo le vacanze – si legge – l’Acr Messina ha disposto la proroga della campagna abbonamenti #SonMessinese sino al giorno precedente la prima partita casalinga che si disputerà allo stadio Franco Scoglio”.

“Dobbiamo ringraziare chi, sinora, ha voluto dare fiducia a questa squadra sottoscrivendo l’abbonamento – sostiene il direttore generale Raffaele Manfredi – con la campagna abbonamenti abbiamo inteso puntare al recupero di quel senso di appartenenza e di orgoglio che negli anni si sono persi. Vorremmo uno stadio ripopolato di famiglie, di nuove generazioni che non hanno potuto conoscere le emozioni di una partita vista dal vivo. Abbiamo ricevuto una risposta in linea a quelle che erano le nostre aspettative, con una conferma di uno zoccolo duro che ha a cuore il Messina e la biancoscudata ma sono state tante anche le famiglie che hanno voluto sottoscrivere l’abbonamento. Ci aspettiamo un ulteriore scatto della città affinché lo stadio torni ad essere un punto di incontro, un piacere, un luogo dove emozionarsi”. Restano aperte tutte le opzioni: intero, ridotti, over, under, donne, famiglia, sostenitori ed élite.

ABBONAMENTI SOSTENITORI

Nascono per soddisfare le esigenze di chi vuole sempre maggiori servizi ed al contempo decidono di dare un ulteriore sostegno al club. Il costo della tessera è di 1000 euro esclusivamente per il settore ELITE e darà diritto ad assistere a tutte le 19 partite in programma al San Filippo senza esclusione di alcuna gara. Inoltre, chi sottoscriverà questo tipo di abbonamento avrà diritto a parcheggiare gratuitamente la propria autovettura all’interno dello stadio, avrà la propria card personalizzata, godrà di un servizio rinfresco nell’area hospitality nell’intervallo di ogni partita, avrà una maglia ufficiale firmata da tutti i calciatori, avrà la possibilità di fare accedere un bambino in campo con le squadre prima di una partita di campionato ed un cuscino segnaposto.

ABBONAMENTI CORPORATE

Ma la voglia di coinvolgimento del territorio non si ferma qui perché la società giallorossa ha previsto un’ulteriore agevolazione per le aziende e gli operatori commerciali con la possibilità di acquistare uno stock di abbonamenti che verranno fatturati dando, così, la possibilità di scaricare fiscalmente il costo degli stessi. I nomi e/o i loghi delle aziende che aderiranno alla campagna corporate saranno inseriti nella pagina “ringraziamenti” del club biancoscudato. Si ricorda che per entrambe le promozioni gli abbonamenti sono nominativi. Per essere sottoscritti richiesti e/o avere maggiori informazioni si deve inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica iniziativespeciali@acrmessina1900.it.