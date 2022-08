Acr Messina, tutto pronto per la nuova stagione: domani la squadra si presenta. E c’è la guest star…

31 Agosto 2022 13:30

Domani, giovedì 1 settembre, alle ore 10:30, nel Salone delle Bandiere del Comune, la presentazione ufficiale della squadra dell’Acr Messina

“Il prestigioso Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca sarà il teatro della presentazione ufficiale della squadra dell’Acr Messina che parteciperà al prossimo campionato di serie C. L’evento si terrà domani, giovedì 1 settembre alle ore 10.30, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco e assessore allo sport Francesco Gallo, del vicepresidente Matteo Sciotto e del direttore generale Raffaele Manfredi. Confermata anche la partecipazione straordinaria del testimonial e abbonato numero 1 del Messina, l’attore Nino Frassica, che non ha voluto mancare alla prima uscita ufficiale della squadra”.

Così in una nota l’Acr Messina, a qualche giorno dall’esordio ufficiale in campionato in casa contro il Crotone. Domani la presentazione ufficiale davanti a dirigenti, istituzioni e una guest star.