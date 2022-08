Acr Messina, rinforzo per il settore giovanile: Ignazio Costa nuovo responsabile calcio e scouting

19 Agosto 2022 11:54

New entry in casa Acr Messina: il settore giovanile si rinforza con la figura di Ignazio Costa

“L’Acr Messina rinforza l’organigramma del settore giovanile ed apre alle scuole calcio. La società ha affidato l’incarico di responsabile delle Scuole Calcio e dello scouting per il settore giovanile al sig. Ignazio Costa, professionista che va ad aggiungersi al team che vede come responsabili del settore giovanile Piero Russo e dell’area tecnica Carmine Coppola ed Alessandro Parisi. Già responsabile delle scuole calcio per il Sud Italia del Genoa e responsabile scouting regione Sicilia del Milan, Ignazio Costa avrà il compito di affiliare le scuole calcio al club giallorosso ed individuare profili utili al settore giovanile, nel più ampio progetto di “riunire” attorno all’Acr Messina Calcio realtà della intera regione e non solo”. Così in una nota l’Acr Messina.

“L’ambizioso progetto tecnico-formativo – si legge ancora – grazie alla presenza nello staff tecnico di professionisti di qualificata esperienza, mira alla formazione attraverso l’insegnamento del gioco del calcio e la formazione di tutti i componenti delle società per sviluppare una cultura sportiva. Affiliarsi al Messina Calcio non avrà alcun costo fisso ed offrirà numerose opportunità alle società ed ai bambini che potranno anche assistere gratuitamente alle partite casalinghe della prima squadra ed avere uno sconto per i propri genitori. Il progetto nei dettagli verrà presentato successivamente nel corso di una conferenza stampa”.