Acr Messina, colpo importante per l’attacco: arriva Davis Curiale

11 Agosto 2022 21:42

Accordo raggiunto con l’attaccante Davis Curiale: firma per un anno ed è già a disposizione di mister Auteri

“La società ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davis Curiale. L’attaccante, nato a Colonia il 30 dicembre 1987, rappresenta un innesto di assoluto valore sia dal punto di vista tecnico che di leadership. Un profilo d’esperienza come dimostrato dai numeri della sua carriera costellata da oltre quattrocento presenze tra Serie B e Serie C. Nella scorsa stagione ha collezionato 32 gettoni con le maglie di Catanzaro e Vibonese siglando cinque reti. L’attaccante si lega al Messina per un anno ed è già a disposizione di mister Auteri”.

Questa la nota con cui l’Acr Messina comunica l’ingaggio dell’esperto attaccante classe ’87 Davis Curiale, centravanti di categoria e in grado di siglare tantissime reti tra Serie B e Serie C. Firma per un anno.