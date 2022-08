Acr Messina, c’è un gradito ritorno: accordo raggiunto con il difensore Daniele Trasciani

10 Agosto 2022 18:28

“La società ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Trasciani. Il difensore, nato a Roma il 4 gennaio 2000, si lega al Messina per un anno con opzione per il successivo. Grande protagonista nella salvezza della scorsa stagione, Trasciani ha collezionato tredici presenze in riva allo Stretto e un goal fondamentale nella vittoria esterna sul Bari. Il giocatore è già a disposizione di mister Auteri”.

Nota ufficiale dell’Acr Messina che ufficializza l’ingaggio del calciatore Daniele Trasciani, giovane difensore classe 2000 già protagonista l’anno scorso con la maglia peloritana.